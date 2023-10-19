Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили шанс захватить российские территории. Об этом пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на опрошенных экспертов и военных ВСУ.

«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний», — заявил стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.

В статье указывается, что вести активные бои и пытаться наступать ВСУ не позволят осенняя слякоть и рыхлая почва, а затем и холодная зима. При этом украинские чиновники заявляют, что армия их страны не откажется от вооруженных столкновений.

«Холодная погода на самом деле не делает вас счастливее. Если говорить о боеготовности, то осенние дожди и зимние холода поменяют все и ограничат наступательный потенциал», — сказал майор ВСУ Виктор Трегубов.

В публикации также говорится, что американские танки Abrams, которые предоставили Украине, скорее всего, не смогут раскрыть свой потенциал из-за вязкой почвы. Эти бронемашины, обладающие большой массой, будут застревать и терять мобильность. Специальные буксировщики постоянно будут привлекать для эвакуации Abrams, сказано в материале.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.