За минувшие сутки российская армия ликвидировала два танка Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Уничтожено два танка противника», — сказал он.

Согласно информации Рогова, ВСУ предприняли четыре четыре атаки в направлении украинского села Новопрокоповка Запорожской области, но все они были успешно отбиты Вооруженными силами России.

По его словам, украинские бойцы стали активнее наступать на Васильевском направлении. Они применяют танки, боевые машины пехоты, задействуют пехотинцев и ударные беспилотники, сообщил Рогов.

«В направлении Пятихаток, Лобкового, Степового резко повысился огневой контакт со стороны противника», — заключается в публикации.

Накануне Рогов заявил, что на Запорожской линии фронта за минувшие сутки были отбиты семь атак Вооруженных сил Украины.

Ранее российские войска сбили два украинских истребителя и вертолет.