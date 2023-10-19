В ХАМАС взяли на себя ответственность за пуск ракет с юга Ливана по Израилю

Военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» взяли на себя ответственность за пуск ракет с юга Ливана по Израилю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их заявление.

«Отделение бригад «Аль-Кассам» в Ливане объявляет о своей ответственности за пуск залпа из 30 ракет с юга Ливана по западной части Галилеи», — заявили там.

До этого стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла ответный огонь после того, как зафиксировала порядка 20 пусков ракет с ливанской территории. В заявлении указано, что на севере страны сработали сирены воздушной тревоги. После этого военнослужащие выяснили, что в Ливане было произведено около 20 пусков снарядов по Израилю.

Днем 19 октября ЦАХАЛ сообщила, что приграничные районы Израиля подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее власти Израиля одобрили возможность эвакуации жителей населенных пунктов близ границы с Ливаном.