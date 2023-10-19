Армия обороны Израиля сообщила о 20 пусках ракет с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла ответный огонь после того, как зафиксировала порядка 20 пусков ракет с ливанской территории. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских войск.

В заявлении указано, что на севере страны сработали сирены воздушной тревоги. После этого военнослужащие выяснили, что в Ливане было произведено около 20 пусков снарядов по Израилю.

«Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в сторону источников огня в Ливане», — подчеркнули представители ЦАХАЛ.

Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Всего военнослужащие зафиксировали два запуска. При этом никакой дополнительной информации, включая возможные разрушения и последствия для местных жителей, не уточнялись.

Утром в тот же день Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по объектам движения «Хезболла», расположенным в Ливане. В частности, целью ЦАХАЛ стал наблюдательный пункт у моря. С него, по имеющейся у военных информации, были выпущены противотанковые ракеты по израильскому району Рош ха-Никра.

Ранее правительство Израиля одобрило возможность эвакуации жителей населенных пунктов, которые находятся на расстоянии 5 км от границы с Ливаном.