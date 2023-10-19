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В Минобороны США заявили о наличии у Китая более 500 ядерных боеголовок

Пентагон: армия Китая имеет более 500 ядерных боеголовок

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Reuters

Пекин имеет более 500 ядерных боеголовок и может расширить соответствующий арсенал до более 1000 боеголовок к концу текущего десятилетия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный доклад Министерства обороны США, касающийся состояния Вооруженных сил КНР.

В документе указано, что ядерный потенциал Китая по состоянию на май 2023 года значительно превысил прогнозы экспертов. При этом в докладе Пентагона за 2021 год говорилось, что на тот момент азиатская страна имела более 400 ядерных боеголовок.

«Мы видим, что КНР продолжает довольно быстрыми темпами модернизировать, диверсифицировать и расширять свои ядерные силы», — процитировало агентство высокопоставленного американского чиновника, который провел брифинг по докладу Пентагона.

Как сказал представитель министерства, текущая деятельность Пекина по наращиванию ядерного потенциала несравнима с аналогичными усилиями китайских властей десятилетней давности. Это касается как ее масштабов, так и сложности.

Также в документе подчеркивается, что в настоящее время китайский военно-морской флот насчитывает более 370 кораблей и подводных лодок. В прошлом году, по данным Минобороны США, их количество ограничивалось 340 единицами техники.

Ранее в конгрессе США призвали укрепить ядерный потенциал для защиты страны от России и КНР.

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