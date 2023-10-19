Израиль получил первую партию бронетехники из США

Минобороны Израиля получило груз из США с первой партией бронетехники для армии страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Министерство обороны Израиля недавно получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля [ЦАХАЛ]», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что бронетехника передается израильской армии взамен той, которая была повреждена во время боевых действий против боевиков ХАМАС.

19 октября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что ЦАХАЛ планирует разрушить инфраструктуру Газы и взорвать подземные тоннели ХАМАС, при этом у Израиля нет послевоенного плана для анклава. Экс-глава минобороны Израиля допустил, что война в регионе продлится несколько месяцев, а восстановление займет годы. Представитель израильской армии заявил о 203 похищенных ХАМАС заложниках и объявил о подготовке к «следующих этапам» боевых действий.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.