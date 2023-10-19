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ХАМАС сообщил о боях с израильскими войсками на Западном берегу

В ХАМАС сообщили, что ведут бой с ЦАХАЛ в лагере беженцев на Западном берегу

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Ohad Zwigenberg/AP

Военное крыло движения ХАМАС заявило, что в настоящее время ведет бой с израильскими военными в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм заявил, что в случае реализации наземной операции в секторе Газа Израиль столкнется с боевиками, которые много лет готовились к такому развитию событий. По мнению Ингрэма, ХАМАС знает, откуда ЦАХАЛ будет атаковать, и оборудует эффективные противотанковые позиции, а также разместит минные заграждения.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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Война в Израиле
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