ХАМАС сообщил о боях с израильскими войсками на Западном берегу

Военное крыло движения ХАМАС заявило, что в настоящее время ведет бой с израильскими военными в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм заявил, что в случае реализации наземной операции в секторе Газа Израиль столкнется с боевиками, которые много лет готовились к такому развитию событий. По мнению Ингрэма, ХАМАС знает, откуда ЦАХАЛ будет атаковать, и оборудует эффективные противотанковые позиции, а также разместит минные заграждения.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.