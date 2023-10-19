Израиль развернул подводный флот в Средиземном море для сдерживания Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом пишет израильское издание Bohl.

«В рамках усилий по сдерживанию Ирана и «Хезболлы» в Средиземном море дислоцируются не только американские авианосцы — с первого дня войны в Средиземном море была развернута 7-я флотилия подводных лодок», — говорится в публикации.

В материале также сказано, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже пресекала попытки палестинского движения ХАМАС отправить в море беспилотные подлодки в ходе эскалации конфликта.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.