На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, пояснило ведомство.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудары по пунктам дислокации двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

До этого командир расчета ЗРК ВС РФ с позывным Пуля рассказал, что российские военные учатся сбивать американские ракеты ATACMS, полученные Киевом от Вашингтона.

По словам Пули, ракеты ATACMS достигают цели на расстоянии 165 км, то есть от глубокого тыла до северной части Крыма. Он пояснил, что после атаки на российский аэродром военные ВС РФ не сразу поняли, с чем столкнулись. Но так было практически со всем вооружением, которое Запад поставлял Киеву.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия уничтожает ВСУ в трех котлах.