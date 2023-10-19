Российские войска сбили два украинских истребителя и вертолет

Российские войска сбили два истребителя и вертолет Воздушных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, истребительная авиация РФ сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Троицкое, а системы ПВО за сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в районе города Днепр и вертолет Ми-8 ВС Украины в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области.

Кроме того, в течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, подчеркнули в Минобороны.

По данным ведомства, войска РФ уничтожили 61 беспилотник ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР.

18 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные с помощью средств противовоздушной обороны за сутки перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.