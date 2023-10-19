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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 235 бойцов на Краснолиманском направлении

Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за сутки составили до 235 солдат. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали шесть атак на позиции российских военных вблизи населенного пункта Червоная Диброва. Последний находится на территории Луганской народной республики (ЛНР). Как указали в министерстве, бойцам группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации удалось сдержать натиск украинских солдат.

Более того, российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 40-го полка национальной гвардии, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Сражения произошли в районе донецких населенных пунктов Торское, Ямполовка и Григоровка.

«Потери противника составили свыше 235 военнослужащих <...>, три боевые бронированные машины и три пикапа», — указано в заявлении.

19 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о ликвидации колонны украинской армии на Краснолиманском направлении. По его словам, отряд ВСУ заметили ночью в районе Серебрянского лесничества.

Согласно полученной информации, сначала российский ударный беспилотник уничтожил ведущую в колонне машину. После этого один из украинских автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, а остальную технику ВСУ ликвидировала российская артиллерия.

Ранее артиллеристы Вооруженных сил РФ уничтожили кочующий танк ВСУ, который работал на Краснолиманском направлении.

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