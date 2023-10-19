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МО РФ показало удар по позициям ВСУ с дрона

МО РФ показало видео стрельбы по окопам ВСУ на Белогоровском направлении

Минобороны России опубликовало кадры обстрела окопов и укрытий ВСУ на позициях под Белогоровкой.

Сообщается, что удар производят операторы дронов Южной группировки войск.

На кадрах ролика, снятых с дрона, видно, как аппарат сбрасывает две гранаты с оперением на украинский окоп, а также, как другой дрон подлетает к укрытию под тентом, и скидывает на него снаряд, после чего происходит взрыв.

До этого министерство обороны России представило общественности кадры ударов по позициям ВСУ.

В комментарии к видео говорится, что эти удары заставили украинских бойцов оставить позиции. Конкретное место нанесения ударов не уточняется. Кадры обстрела были сняты камерой дрона в момент определения цели и выстрела.

В сентябре Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области. В описании к видео говорится, что склад был уничтожен в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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