Иранский журналист предупредил о больших событиях после удара по больнице в секторе Газа

Иранский журналист Хаял Муаззин в беседе с Tsargrad.tv заявил, что после удара по больнице в секторе Газа говорить о дипломатических переговорах или мире между Палестиной и Израилем нет смысла.

«И весь мир знает, что у ХАМАС нет таких мощных ракет, но это дело рук сионистского режима. Я думаю, что этот инцидент является началом больших событий, которые произойдут», — обратил внимание Муаззин.

По его словам, атака больницы вызвала огромное чувство злобы и ненависти к организаторам бомбежки. Журналист считает, даже если президент Палестины Махмуд Аббас заключит соглашение с израильской стороной, то палестинский народ его может не поддержать.

До этого стало известно, что Израиль готовит такую операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, которая по свирепости не будет иметь себе равных.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.