Экстренные службы Курской области сообщили, что в регионе за сутки сбили шесть украинских беспилотников из стрелкового оружия. Как пишет РИА Новости, это число стало рекордным.

Сообщается, что все беспилотники были сбиты из стрелкового оружия и являлись дронами самолетного типа.

«Утром 18 октября в Курском районе со стороны Украины пресечена атака возле деревни Постоялые Дворы сразу 14 беспилотников самолетного типа», — рассказали в экстренных службах.

Сообщается, что остальные дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или сбиты ПВО.

До этого Минобороны сообщило, что за ночь в России было уничтожено 28 беспилотников ВСУ. В Курской области обломки дрона незначительно повредили здание школы, в Белгородской области повреждена линия электропередачи, а на территории военного госпиталя в Балашихе нашли дрон-разведчик.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.