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Израиль сообщил о десятках задержанных боевиков ХАМАС

Силы ЦАХАЛ задержали более 80 человек, причастных к террористической деятельности

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки задержали более 80 человек, причастных к террористической деятельности, на Западном берегу реки Иордан (в Самарии и Иудее). Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

«Силы ЦАХАЛ и пограничной полиции Израиля провели контртеррористические мероприятия во многих районах Иудеи и Самарии и задержали более 80 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, 63 из которых являются террористическими боевиками ХАМАС», — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Также было изъято большое количество оружия.

Всего с 7 октября ЦАХАЛ задержала 524 человека, подозреваемых в террористической деятельности, более 330 из которых являются боевиками ХАМАС, на Западном берегу реки Иордан.

До этого МИД Израиля заявлял, что ХАМАС готовит фальсифицированное видео о якобы совершенном Израилем ударе по больнице в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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