В Днепре и Запорожье произошли взрывы

Украинское издание Klymenko Time сообщило, что в городе Днепре произошел взрыв.

Позднее стало известно о серии взрывов в Запорожье.

До этого СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

Кроме того, украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в городе Николаев на Украине. В Николаевской области объявляли воздушную тревогу.

Еще раньше в ночь на 19 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Сумы. В пресс-службе областной военной администрации населенного пункта на севере Украины заявили, что инфраструктурный объект в городе получил повреждения.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.