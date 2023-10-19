В США заявили о подготовке Израилем «невиданной по свирепости» операции против ХАМАС

Израиль готовит такую операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, которая по свирепости не будет иметь себе равных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля и других стран Ближнего Востока, а также Запада.

Отмечается, что израильская армия намерена разрушить инфраструктуру Газы даже ценой жизней гражданских лиц, оттеснить палестинцев к границе с Египтом и взорвать сеть подземных туннелей, используемых боевиками для своих операций. При этом чиновники заявили, что обеспокоены тем, что будет после операции.

Представитель одной из арабских стран высказал мнение, что стратегия Израиля состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб на сектор Газа, уничтожить все и зайти на его территорию. Однако у Израиля нет стратегии «на послезавтра».

Другой источник рассказал, что под анклавом находится подземный город туннелей, построенный ХАМАС, по сравнению с которыми туннели Вьетконга (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама — прим. ред.) выглядят детской забавой.

Собеседник среди чиновников США усомнился в том, что Израиль сможет полностью уничтожить ХАМАС или захочет повторно оккупировать сектор Газа. Более вероятным сценарием, предположил он, было бы уничтожение или пленение как можно большего числа радикалов, ликвидация подземных туннелей и ракетных заводов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.