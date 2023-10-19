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В Израиле заявили, что операция по зачистке территорий вокруг Газы от ХАМАС продолжается

ЦАХАЛ: приграничные к Газе районы все еще являются зоной военных действий

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию по очистке территорий вокруг сектора Газа от боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, этот район все еще остается зоной военных действий. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Он добавил, что за последние сутки израильские военные проводили ограниченные операции на территории сектора Газа с целью сбора данных о местонахождении заложников, удерживаемых радикалами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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