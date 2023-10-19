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Американский чиновник уволился из-за поставок оружия Израилю

Чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за оказания военной помощи Израилю

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Depositphotos

Чиновник госдепа Джош Пол уволился из-за решения президента США Джо Байдена оказывать военную помощь Израилю. Об этом пишет New York Post со ссылкой на аккаунт дипломата в соцсетях.

Чиновник принял решение уволиться на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Пол пообещал себе, что останется на посту до тех пор, пока вред, который он наносит, может быть перевешен добром, которое он может сделать.

«Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по... поставкам летального оружия Израилю... я достиг пределов этой договоренности», — пояснил Пол.

Отмечается, что чиновник более 10 лет проработал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия.

До этого американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники заявлял, что израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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Война в Израиле
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