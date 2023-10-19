В ЦАХАЛ сообщили о росте числа заложников в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что число удерживаемых в Газе заложников достигло 203. Об этом сообщает ТАСС.

Не уточняется, идет ли речь только о гражданских лицах или обо всех заложниках.

До этого спецкоординатор ООН Веннесланд говорил о необходимости добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».