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Российские военные столкнулись с новым оружием на Украине

Командир расчета ЗРК «Пуля» рассказал, как можно противостоять ракетам США ATACMS

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Mike Mareen/Shutterstock

Командир расчета ЗРК ВС РФ с позывным Пуля рассказал РИА Новости, что российские военные учатся сбивать американские ракеты ATACMS, полученные Киевом от Вашингтона.

По словам Пули, ракеты ATACMS достигают цели на расстоянии 165 км, то есть от глубокого тыла до северной части Крыма. Он пояснил, что после атаки на российский аэродром военные ВС РФ не сразу поняли, с чем столкнулись. Но так было практически со всем вооружением, которое Запад поставлял Киеву.

«Когда вэсэушники стали активно использовать планирующие авиабомбы JDAM, мы тоже не сразу поняли, что это такое. Горизонтальной скорости нет, тепловой сигнатуры — тоже. Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», — поделился Пуля.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказывал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук» и С-400 в силах сбить американскую баллистическую ракету класса «земля — земля» ATACMS.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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