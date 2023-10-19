Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Средиземное море вошел еще один корабль ВМС США

США перебросили еще один военный корабль в Средиземное море

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в Средиземное море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

По информации пресс-службы, корабль будет поддерживать операции США на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Корабль направлен в восточную часть Средиземного моря.

«Корабль <…> класса Blue Ridge USS Mount Whitney покинул Гаэту, Италия, 18 октября 2023 года для поддержки операций США в восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что ВМС Турции планируют провести военные учения в Восточном Средиземноморье, куда Соединенные Штаты ранее отправили два военных корабля в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем.

Согласно информации издания, учения были запланированы на 16-20 октября. Иных подробностей не приводится. Также в период с 23 по 27 октября запланированы совместные с самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) военные учения.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий