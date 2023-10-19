В Средиземное море вошел еще один корабль ВМС США

Корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в Средиземное море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

По информации пресс-службы, корабль будет поддерживать операции США на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Корабль направлен в восточную часть Средиземного моря.

«Корабль <…> класса Blue Ridge USS Mount Whitney покинул Гаэту, Италия, 18 октября 2023 года для поддержки операций США в восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что ВМС Турции планируют провести военные учения в Восточном Средиземноморье, куда Соединенные Штаты ранее отправили два военных корабля в связи с конфликтом между Палестиной и Израилем.

Согласно информации издания, учения были запланированы на 16-20 октября. Иных подробностей не приводится. Также в период с 23 по 27 октября запланированы совместные с самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) военные учения.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.