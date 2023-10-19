Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марочко рассказал об уничтожении колонны ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: ВС России уничтожили колонну ВСУ на Краснолиманском направлении

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Колонна Вооруженных сил Украины была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией российских войск в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Как заявил Марочко, ссылаясь на свои источники, передвижение украинской военной колонны в ночное время суток в районе Серебрянского лесничества было выявлено с помощью аэроразведки.

По его словам, сначала ударным беспилотником была уничтожена ведущая в колонне машина (БТР), остальная техника пыталась развернуться, но один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении. Остальная техника была добита российской артиллерией, добавил он.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении российские войска при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий