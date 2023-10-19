Марочко рассказал об уничтожении колонны ВСУ на Краснолиманском направлении

Колонна Вооруженных сил Украины была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией российских войск в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Как заявил Марочко, ссылаясь на свои источники, передвижение украинской военной колонны в ночное время суток в районе Серебрянского лесничества было выявлено с помощью аэроразведки.

По его словам, сначала ударным беспилотником была уничтожена ведущая в колонне машина (БТР), остальная техника пыталась развернуться, но один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении. Остальная техника была добита российской артиллерией, добавил он.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении российские войска при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины.

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