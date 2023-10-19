В конгрессе США назвали виновника удара по больнице в секторе Газа

Комитет по разведке сената конгресса США исследовал разведданные об ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и выяснил, что он был произведен боевиками, а не армией Израиля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вице-председателя комитета Марко Рубио, передает The New York Times.

По словам сенатора, взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками — террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения анклава, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил этот удар как противоречащий международному праву.

Президент России Владимир Путин назвал удар по медучреждению в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.