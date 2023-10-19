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Переданные ВСУ американские ракеты не уничтожат российскую технику

Forbes: переданные ВСУ ракеты ATACMS не уничтожат российскую бронетехнику

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Mike Mareen/Shutterstock

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские ракеты ATACMS не смогут уничтожить российскую бронетехнику, пишет корреспондент Forbes Дэвид Экс.

По его словам, для того, чтобы ракеты ATACMS нанесли какое-либо значительное поражение танку, необходимо нанести удар очень точно.

«Боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — отметил Экс.

Он добавил, что ВСУ получили не новые ракеты, а те, чей срок годности истекает.

До этого британская газета Independent писала, что США передали Вооруженным силам Украины ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) с урезанной дальностью по ряду причин.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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