Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спикер ВСУ рассказал, когда на Украине будут объявлять воздушную тревогу

Спикер ВСУ Игнат: воздушную тревогу будут включать при взлете МиГ-31К на Украине

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

При каждом взлете российских истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на Украине будут включать сигналы воздушной тревоги. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.

По его словам, это связано с началом патрулирования истребителей МиГ-31К в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. В связи с этим воздушная тревога на территории страны будет объявляться чаще.

До этого майор запаса Военно-воздушных сил РФ Виталий Соколовский рассказал, что патрулирование нейтральных вод Черного моря полностью перекроет южные рубежи России.

По его словам, подвески российских самолетов стараются делать универсальными, поэтому они предназначены почти под любые ракеты.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также говорил, что патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий