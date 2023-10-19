Спикер ВСУ рассказал, когда на Украине будут объявлять воздушную тревогу

При каждом взлете российских истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на Украине будут включать сигналы воздушной тревоги. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.

По его словам, это связано с началом патрулирования истребителей МиГ-31К в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. В связи с этим воздушная тревога на территории страны будет объявляться чаще.

До этого майор запаса Военно-воздушных сил РФ Виталий Соколовский рассказал, что патрулирование нейтральных вод Черного моря полностью перекроет южные рубежи России.

По его словам, подвески российских самолетов стараются делать универсальными, поэтому они предназначены почти под любые ракеты.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также говорил, что патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.