Турция не готовилась к вмешательству в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что информация о подготовке Анкары к вмешательству в конфликт не соответствует действительности. В администрации турецкого президента назвали распространение данной информации в ряде турецких оппозиционных СМИ провокацией.

«Абсолютная провокация, рассчитанная на то, чтобы бросить тень на те посреднические усилия, которые показывает Анкара с начала обострения <...> Усилия Анкары в лице господина президента будут продолжены», — отметил источник.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что риск перерастания вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной в общерегиональный очень высок.

Дипломат отметил, что попытки ряда стран возложить всю ответственность на Иран являются достаточно провокационными.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.