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В ЦАХАЛ рассказали об ударах по объектам ХАМАС

Пресс-служба ЦАХАЛ: армия Израиля поразила сотни объектов ХАМАС за сутки

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали об ударах по сотням объектов ХАМАС за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По информации пресс-службы, в результате атак ЦАХАЛ были ликвидированы высокопоставленные члены различных террористических организаций, в том числе глава военного отделения «Комитетов народного сопротивления» в Рафахе Рафат Харб Хусейн Абу Хилал.

«За последний день ЦАХАЛ нанесла удары по сотням террористических структур ХАМАС, в том числе по десяткам в Шуджайе. В состав структур входят пусковые посты противотанковых ракет, шахты террористических туннелей, разведывательная инфраструктура и дополнительные командные центры. Также были поражены десятки минометных установок, большинство из которых были уничтожены сразу после запуска снарядов по Израилю», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого Тор Веннесланд, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, заявил, что вооруженный конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС создал критическую ситуацию в регионе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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