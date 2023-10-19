На Голанских высотах произошел «неидентифицированный» взрыв

Израильский портал Ynet сообщает, что на Голанских высотах произошел взрыв, причины которого на данный момент неизвестны. Информация об этом поступила из сирийских источников.

16 октября сообщалось, что ЦАХАЛ стягивает военную технику к Голанским высотам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стягивает технику и резервистов к Голанским высотам на границе Израиля, Сирии и Иордании, видео опубликовал ранее канал «Звезда».

Голанские высоты ранее входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. Однако в результате конфликтов и военных действий в 1967 и 1973 годах большая часть этой территории была захвачена Израилем.

В 1981 году Израиль односторонне провозгласил суверенитет над регионом, но данное решение не было признано Советом Безопасности ООН.

В августе 2023-го премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Голанские высоты навсегда останутся под контролем страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.