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Российская авиация и артиллерия поразили места сосредоточения пяти бригад ВСУ

Минобороны: авиация и артиллерия поразили места сосредоточения пяти бригад ВСУ

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РИА «Новости»

Бомбардировочной авиацией и артиллерией группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении были поражены личный состав и техника пяти бригад украинской армии. Об этом руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов рассказал в интервью ТАСС.

По словам офицера, ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений механизированной, десантно-штурмовой бригады мотопехотной и двух бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Кроме того, российская армейская авиация уничтожила пункт управления украинской бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

До этого в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области российская система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа, об этом заявлял губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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