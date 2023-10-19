В Британии объяснили поставку Украине ATACMS с малой дальностью

США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) с урезанной дальностью по ряду причин. Об этом сообщает британская газета Independent.

В публикации отмечается, что США передали украинской стороне ракеты с урезанной дальностью для того, чтобы предотвратить возможность эскалации конфликта.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом США поставили Украине небольшое число таких боеприпасов. Это говорит о нежелании Запада поставлять Киеву мощное оружие, чтобы не раздражать Москву.

До этого президент России Владимир Путин назвал очередной ошибкой Соединенных Штатов поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. По его словам, поставки данного вида вооружения только продлят агонию Украины.

Ранее газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.