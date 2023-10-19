ООН: конфликт Израиля с ХАМАС поставил регион «на край пропасти»

Вооруженный конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС создал критическую ситуацию в регионе, по словам Тора Веннесланда, специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу.

Газета Yedioth Ahronoth цитирует Веннесланда: «Мы находимся на грани глубокой и опасной пропасти, которая может изменить траекторию палестино-израильского конфликта, а возможно, даже всего Ближнего Востока».

Также стало известно, что два чиновника администрации президента Джо Байдена заявили, что он будет отстаивать то, что США должны продолжать финансировать Украину и Израиль. Об этом он заявит во время выступления в Овальном кабинете в четверг.

Обращение в прайм-тайм состоится перед тем, как Белый дом запросит у конгресса более 100 миллиардов долларов на доставку помощи и ресурсов Украине, Израилю, Тайваню и границе США с Мексикой. Ожидается, что Байден выступит с аргументом о том, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США, в то время, когда мир находится в переломном моменте.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».