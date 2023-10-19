США обсуждают с Израилем наземную операцию в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможные альтернативы проведению Израилем наземной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские военные обсуждают с израильскими альтернативные варианты. Он подчеркнул, что данный вопрос долго обсуждался.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Байден достигли соглашения о доставке на постоянной основе гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.