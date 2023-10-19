ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана

Израильская армия нанесла новые удары по объектам на территории Ливана, которые принадлежат радикальной шиитской партии «Хезболла». Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.

В заявлении говорится, что за последние несколько часов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на нападение, происшедшее 18 октября, нанесла удары по объектам, принадлежащим «Хезболле» и расположенным на ливанской территории вдоль израильской границы. В число пораженных целей входит находящийся у моря наблюдательный пункт, с которого по району Рош ха-Никра в Израиле были выпущены противотанковые ракеты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «наложил вето» на предложения израильских силовиков нанести решительный удар по ливанскому движению исламского сопротивления «Хезболла».

До этого «Хезболла» заявила, что 18 октября станет «днем гнева» против Израиля. Причиной стал удар по госпиталю в секторе Газа. «Хезболла» направила гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы для акции протеста.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».