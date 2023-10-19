Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французский генерал заявил, что конец конфликта на Украине означал бы победу России

Генерал Клермон: конец конфликта на Украине на данном этапе означал бы победу РФ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Французский генерал Бруно Клермон заявил, что окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России. Об этом он сказал в интервью журналу Valeurs Actuelles.

По мнению французского военного, если бы боевые действия закончились завтра, то можно было бы считать, что русские просто победили.

Клермон отметил, что в июне при начале контрнаступления украинские власти говорили о возвращении Крыма и Донбасса. Однако украинской армии не удалось добиться желаемых результатов и заявленных целей.

В статье говорится, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), предполагая, что выход к первой линии обороны российских войск приведет к разрушению всей ее системы, допустило ошибку в планировании.

Ранее сообщалось, что экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал скорое прекращение боевых действий в зоне проведения спецоперации России на Украине.

Согласно прогнозам Соскина, боевые действия закончатся в течение двух недель, и с ноября уже окончательно наступит замораживание конфликта.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий