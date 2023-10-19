Французский генерал Бруно Клермон заявил, что окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России. Об этом он сказал в интервью журналу Valeurs Actuelles.

По мнению французского военного, если бы боевые действия закончились завтра, то можно было бы считать, что русские просто победили.

Клермон отметил, что в июне при начале контрнаступления украинские власти говорили о возвращении Крыма и Донбасса. Однако украинской армии не удалось добиться желаемых результатов и заявленных целей.

В статье говорится, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), предполагая, что выход к первой линии обороны российских войск приведет к разрушению всей ее системы, допустило ошибку в планировании.

Ранее сообщалось, что экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал скорое прекращение боевых действий в зоне проведения спецоперации России на Украине.

Согласно прогнозам Соскина, боевые действия закончатся в течение двух недель, и с ноября уже окончательно наступит замораживание конфликта.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».