Звуки взрывов слышны в украинском Николаеве

Украинский телеканал «Общественное» сообщает о взрывах в городе Николаев на Украине.

«В городе Николаеве слышны звуки взрывов», — передал информацию телеканал.

Согласно онлайн-карте, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.