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Система предупреждения об опасных ситуациях в космосе будет модернизирована

Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году

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ESA

По информации, полученной от пресс-службы «Роскосмоса» и распространенной ТАСС, третий этап модернизации Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) будет завершен к 2025 году. После этого планируется ввод обновленной системы в эксплуатацию, который может произойти в начале 2026 года.

В пресс-службе отметили, что создание третьей очереди АСПОС ОКП будет завершено двумя этапами испытаний — предварительными и межведомственными. При успешном проведении испытаний и подтверждении соответствия требованиям к системе будет принято решение о вводе модернизированной АСПОС ОКП в эксплуатацию с начала 2026 года.

Ранее старый советский спутник серии «Космос» разрушился на высоте 1400 км над Землей при столкновении с космическим мусором. Об этом рассказал сотрудник обсерватории NASA Chandra, астрофизик Джонатан Макдауэлл. Он подчеркнул, что минувшее столкновение свидетельствует о растущей угрозе, которую космический мусор представляет для действующей космической техники.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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