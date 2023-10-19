Израиль наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане

Согласно сообщению, опубликованному армией Израиля в своем Telegram-канале, в данный момент проводятся удары по террористическим целям «Хезболла» в Ливане.

За последнюю неделю «Хезболла» и Израиль неоднократно обменивались обстрелами. В среду вечером Армия обороны Израиля сообщила о девяти пусках ракет из Ливана, из которых четыре были перехвачены.

Ранее Красный Крест передал тела четырех боевиков «Хезболлы», найденных на приграничных территориях. Фотожурналист AP видел четыре мешка для тел с останками людей, переданных ливанским Красным Крестом в исламское медицинское отделение «Хезболлы» в больнице Хирам, которая находится недалеко от города Тир на юге Ливана.

Представитель «Хезболлы» заявил, что тела принадлежали боевикам. Подробностей о том, что с ними случилось, он не сообщил.

Во вторник израильские военные заявили, что их силы ликвидировали четырех боевиков, которые, предположительно, имели при себе взрывное устройство и подозревались в попытке проведения трансграничной операции.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.