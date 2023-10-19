Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане

ЦАХАЛ наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане

close
100%
Thaier Al-Sudani/Reuters

Согласно сообщению, опубликованному армией Израиля в своем Telegram-канале, в данный момент проводятся удары по террористическим целям «Хезболла» в Ливане.

За последнюю неделю «Хезболла» и Израиль неоднократно обменивались обстрелами. В среду вечером Армия обороны Израиля сообщила о девяти пусках ракет из Ливана, из которых четыре были перехвачены.

Ранее Красный Крест передал тела четырех боевиков «Хезболлы», найденных на приграничных территориях. Фотожурналист AP видел четыре мешка для тел с останками людей, переданных ливанским Красным Крестом в исламское медицинское отделение «Хезболлы» в больнице Хирам, которая находится недалеко от города Тир на юге Ливана.

Представитель «Хезболлы» заявил, что тела принадлежали боевикам. Подробностей о том, что с ними случилось, он не сообщил.

Во вторник израильские военные заявили, что их силы ликвидировали четырех боевиков, которые, предположительно, имели при себе взрывное устройство и подозревались в попытке проведения трансграничной операции.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий