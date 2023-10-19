Власти города Сумы рассказали о последствиях взрывов

В пресс-службе областной военной администрации города Сумы на севере Украины заявили, что инфраструктурный объект в городе получил повреждения. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении подчеркнули, что поврежден «объект инфраструктуры в городе Сумы».

До этого стало известно, что в городе Сумы на севере Украины произошли взрывы.

Вечером 18 октября стало известно о взрывах в Николаеве и Днепропетровской области Украины.

16 октября сообщалось, что в украинских городах Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье, произошла серия взрывов.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.