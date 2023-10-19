Медведев назвал очевидным фактом убийство людей в Израиле с помощью американского оружия

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поставленное Вашингтоном Афганистану и Украине оружие сейчас используется в конфликте между Израилем и Палестиной. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

По словам Медведева, США и их союзники по НАТО потратили гигантские суммы на военную помощь «неонацистскому режиму Киева». Кроме того, огромное количество оружия было брошено при «бесславном бегстве» американских войск из Афганистана.

Медведев отметил, что при этом никого не удивляло и не заботило, что оружие «стран-вассалов» постоянно расхищалось и контрабандным путем попадало различным экстремистам и террористам.

Зампред Совбеза РФ назвал очевидным фактом то, что оружие американского производства, переданное Афганистану и Украине, сейчас убивает людей и в Израиле.

Медведев подчеркнул, что в конгрессе США, показно возмущаясь, требуют срочного расследования, откуда у ХАМАС появилось это оружие. При этом в Вашингтоне спешат обвинить в незаконных поставках вооружений в регион то Иран, то Сирию, то Россию, но только не самих себя.

Российский политик назвал подобные заявления «лицемерием высшего уровня». Характеризуя поведение американских государственных деятелей, он привел цитату из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова о вещании «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.