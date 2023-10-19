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Стало известно о влиянии войны на Ближнем Востоке на позицию в мире по Украине

FT: война Израиля с ХАМАС влияет на позицию стран по Украине

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Mohammed Al-Masri/Reuters

По информации, опубликованной Financial Times со ссылкой на свои источники, западная поддержка действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины, подорвала усилия Европы по привлечению развивающихся стран на свою сторону в связи с конфликтом на Украине.

Дипломаты из западных стран сообщили, что в течение многих месяцев они пытались убедить Москву в нарушении международного права. Однако сейчас, когда Запад выразил поддержку Израилю, его критикуют за непроявление интереса к палестинским проблемам.

«Вся работа, которую мы провели с развивающимися странами [относительно Украины], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда не будут слушать нас», — отметил высокопоставленный дипломат из стран «Большой семерки» (G7), имя которого не разглашается.

При этом президент США Джо Байден заявил, что он был «очень откровенен» с израильскими лидерами, когда встречался с ними в среду. Он выразил надежду на то, что они будут «привлечены к ответственности», если не позволят оказывать помощь палестинцам, перемещенным в результате конфликта.

«Как они, наверное, вам сказали, я был очень откровенен с израильтянами, — сказал Байден репортерам на Air Force One. — Израиль сильно пострадал, но правда в том, что если у них есть возможность облегчить страдания людей, которым некуда идти, они должны это сделать». «Если они этого не сделают, — продолжил он, — они будут привлечены к ответственности».

Байден подчеркнул, что его общее послание всем было таким: «Если у вас есть возможность облегчить боль, вы должны это сделать, и точка. А если вы этого не сделаете, — сказал он, — вы потеряете авторитет во всем мире».

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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