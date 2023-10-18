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Минобороны РФ сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ в Белгородской области

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны в Telegram.

«18 октября около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — указывается в публикации.

Других подробностей пока не приводится.

До этого в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области российская система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа, об этом заявлял губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне российские системы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Министерство обороны Российской Федерации также сообщало, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.

Ранее стало известно о взрыве в Мелитополе.

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