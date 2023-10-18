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Военный эксперт рассказал о сложности перехвата «умных» бомб

Военный эксперт Леонков указал на сложность перехвата применяемых ВСУ бомб GLSDB

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Saab Group

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в беседе с «Известиями», что «умные» бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), просто планируют, не оставляя за собой инверсионного следа. При этом обычные ракеты, выпущенные из систем залпового огня, можно отследить по инверсионному следу, указал он.

По словам специалиста, это делает бомбу GLSDB достаточно сложной целью.

Как заявил Леонков, это оружие до сих пор у американцев считается экспериментальным. За все время проведения специальной военной операции (СВО) было несколько пусков бомб GLSDB, но по всем российские военные отработали.

«Это система залпового огня должна была демонстрировать промышленную дальность на 130–160 км. Она также является высокоточной, которая летит точно по координатам целей и сбивает их. Видимо, американцы планируют создать так называемую «длинную руку», — сказал эксперт.

18 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные в зоне спецоперации на Украине с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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Операция на Украине
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