ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области не принесли результата, они несут потери. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск «Днепр» наносят врагу тяжелое поражение», — заявил он, отметив, что ВСУ несут большие потери.

По словам Сальдо, в районе сел Подстепного и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп.

«Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста», — отметил он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также заявлял, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку переправы ВСУ через Днепр. Сообщается, что огнем артиллерии были уничтожены четыре лодки украинских военных. Потери ВСУ составили 20 человек.

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