Эксперт оценил, на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса для ведения боев

Мобилизационный потенциал Украины может быть исчерпан в ближайшие полгода при сохранении сегодняшней интенсивности боевых действий. Такое мнение выразил в ходе презентации доклада Валдайского клуба «Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии» кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил РФ Евгений Бужинский.

«Если еще боевые действия будут продолжаться с той же интенсивностью, то максимум на полгода их еще хватит, а дальше просто людской потенциал исчерпается», — цитирует РИА Новости.

По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) «поражают воображение», оттого что украинское командование начало масштабное контрнаступление без поддержки авиации.

Эксперт уточнил, что «тотальная» мобилизация подразумевает призыв на фронт и тыловые работы до 10% населения страны. К началу конфликта Киев мог рассчитывать примерно на 3 миллиона человек, при этом значительная часть молодого дееспособного населения покинула страну.

Между тем в Минобороны Украины анонсировали ужесточение мобилизации и посоветовали гражданам «самим прийти» в военкоматы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.