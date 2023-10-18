В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе отменена воздушная тревога.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал чиновник.

Вечером 18 октября Развожаев заявил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот России отражает атаку воздушных целей.

Согласно его информации, все аварийные службы приведены в боевую готовность, сотрудники МЧС уже едут на место задымления.

18 октября президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

В этот же день стало известно, что Черноморский флот РФ уничтожил в акватории безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.