В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе отменена воздушная тревога.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал чиновник.
Вечером 18 октября Развожаев заявил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот России отражает атаку воздушных целей.
Согласно его информации, все аварийные службы приведены в боевую готовность, сотрудники МЧС уже едут на место задымления.
18 октября президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.
В этот же день стало известно, что Черноморский флот РФ уничтожил в акватории безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.