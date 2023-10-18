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В Севастополе идет атака воздушных целей

Глава Севастополя Развожаев: флот отражает атаку воздушных целей

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил, что в районе Сухарной балки флот России отражает атаку воздушных целей.

«В районе Сахарной головки (поселок Балаклавского района города Севастополя. --«Газета.Ru»), — указал градоначальник.

Согласно его данным, все аварийные городские службы приведены в боевую готовность, сотрудники МЧС уже едут на место задымления.

Информация о повреждениях инфраструктуры на данный момент уточняется.

Губернатор попросил всех жителей сохранить спокойствие и доверять только официальным источникам.

До этого Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

Накануне Развожаев предупредил население, что утром 17 октября в городе будут проводиться учебные артиллерийские стрельбы.

Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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