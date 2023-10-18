В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

Он опубликовал памятку местным жителям, в которой им рекомендуется перейти в укрытия и принять ряд мер безопасности. Так, при нахождении в многоквартирном доме жителям рекомендуют плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от окна.

До этого Михаил Развожаев заявил, что в штабе Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе, который был атакован Вооруженными силами Украины, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова.

22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.

Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.