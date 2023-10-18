Румыния нарастит производство боеприпасов для Украины

Украина и Румыния подписали меморандум о расширении производства боеприпасов и наращивании оборонных возможностей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, меморандум заключили министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и министерство экономики Румынии.

До этого Шмыгаль заявил, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз, свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА. По его словам, подходы к развитию украинского военно-производственного комплекса существенно поменялись.

Так, Шмыгаль обратил внимание, что на базе «Укроборонпрома» решили создать новую организацию по современным стандартам корпоративного управления.

Также до этого немецкий концерн Rheinmetall подтвердил поставку на Украину разведывательных систем SurveilSpire. Организация в очередной раз получила заказ на снабжение Киева вооружениями.

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