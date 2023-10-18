МиГ-31 сочли самым скоростным истребителем-перехватчиком в мире

Самолеты МиГ-31 Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», которые начинают патрулирование над Черным морем, считаются лучшими истребителями в мире. Об этом заявил RT военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, МиГ-31 — непревзойденный, самый «высотный и скоростной истребитель-перехватчик в мире». Кнутов подчеркнул, что патрулирование не допустит к российской границе самолеты-разведчики НАТО.

«Если потребуется, эти самолеты могут применить свои гиперзвуковые ракеты по тем целям, которые будут обнаружены <…> на территории Украины», — отметил Кнутов.

18 октября президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

По мнению капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, полеты истребителей с «Кинжалами» над акваторией могут «отрезвить» Вооруженные силы Украины.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.